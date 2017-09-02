Москва готова ответить на обыски российских дипобъектов в США

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на ответные меры на основе взаимности на намерение США устроить обыск в Торгпредстве РФ в Вашингтоне, сообщается в субботу на официальном сайте МИД России.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В госдепе США отказались комментировать эту информацию.

"Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России. В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", — говорится в сообщении.