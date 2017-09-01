Эксперт: Киев не сможет заставить крымчан усомниться в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти не смогут никакой информационной пропагандой и планами по вещанию на Крым заставить крымчан усомниться в своем выборе в пользу России, заявил заместитель председателя Экспертно-консультативного совета при главе республике Крым Александр Форманчук.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в Facebook в середине августа сообщил, что в тестовом режиме началась трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма с Чонгарской вышки в Херсонской области. По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября — с мощностью 1 кВт, украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах. Однако, как сообщил в пятницу вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, вещание телеканалов с Украины так и не началось в Крыму.

"Если бы даже украинская сторона попыталась реально запустить радио- и телевещание, то они не смогли бы оказать воздействие на крымчан и заставить усомниться в их выборе, который они сделали в марте 2014 года (референдум, который привел к воссоединению полуострова с РФ – ред.)", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, сегодня украинские СМИ и телеканалы в частности заполнены откровенной русофобией.

"Они (киевские власти — ред.) не понимают одного, что чем больше крымчане будут смотреть или слушать такого рода продукт, тем больше будет отторжения от Украины. В целом ситуация на Украине такова, что она каждый день убеждает крымчан в правильности того выбора, который они сделали", — подчеркнул Форманчук.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".