Путин в сентябре встретится с главами Кореи и Монголии и премьером Японии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 сентября проведет переговоры с президентом Республики Корея, а на следующий день встретится с премьер-министром Японии и президентом Монголии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Кроме того, как сообщил Ушаков, 7 сентября на полях ВЭФ Путин побеседует с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они втроем примут участие в церемонии закладки "капсулы времени" Дворца единоборств на острове Русском, а затем посетят финальные соревнования международного турнира по дзюдо среди юниоров.
"По итогам планируется заключить солидный пакет двусторонних документов. В частности подготовлены к подписанию конвенция об устранении двойного налогообложения в отношениях налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов", — рассказал помощник президента.
"В ходе встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие в многосторонних организациях",- добавил он.