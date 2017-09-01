Путин в сентябре встретится с главами Кореи и Монголии и премьером Японии

Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017

Владимир Путин во время посещения выставки Всероссийского форума профессиональной навигации ПроеКТОриЯ в комплексе Арена 2000 в Ярославле. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 сентября проведет переговоры с президентом Республики Корея, а на следующий день встретится с премьер-министром Японии и президентом Монголии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Ожидается, что Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях. Состоится также обмен мнениями по важнейшим международным проблемам, прежде всего по ситуации на Корейском полуострове", — сообщил Ушаков журналистам, рассказывая о повестке встречи Путина и президента Республики Корея.

Кроме того, как сообщил Ушаков, 7 сентября на полях ВЭФ Путин побеседует с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, а также совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они втроем примут участие в церемонии закладки "капсулы времени" Дворца единоборств на острове Русском, а затем посетят финальные соревнования международного турнира по дзюдо среди юниоров.

Как сообщил Ушаков, в ходе переговоров с президентом Монголии планируется обсудить актуальные международные и региональном вопросы, прежде всего ситуацию на Корейском полуострове. Относительно встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ Ушаков сообщил, что лидеры двух стран приоритетное внимание уделят дальнейшему укреплению экономических связей.

"По итогам планируется заключить солидный пакет двусторонних документов. В частности подготовлены к подписанию конвенция об устранении двойного налогообложения в отношениях налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов", — рассказал помощник президента.

"В ходе встречи планируется обсудить актуальные международные вопросы, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие в многосторонних организациях",- добавил он.