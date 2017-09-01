МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия спокойно подумает, как можно ответить на последние действия США по закрытию консульств, Москва сожалеет о дальнейшей эскалации напряженности в двухсторонних отношениях, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вашингтон в четверг вечером объявил о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Речь идёт о дальнейшей эскалации напряжённости в двустороннем контексте, мы сожалеем об этом, и естественно, спокойно подумаем о том, каким образом мы бы могли ответить", — сказал Ушаков журналистам на брифинге.

Он выразил сожаление в связи с тем, что "спираль недружественных конфронтационных действий, она раскручивается".

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США, закрывая российское генконсульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке, поступают в духе паритета и надеются, что стороны в дальнейшем смогут "избежать действий в отместку с обеих сторон" и продвинутся к улучшению отношений между двумя странами.

"Сейчас американцы говорят, что они в русле наших контрмер и работали в плане того, чтобы был паритет относительно дипломатических представительств. Имеется в виду то, что у нас было четыре генеральных консульства, а у них — три", — сказал Ушаков.

Он пояснил, что в ближайшее время консульство в Сан-Франциско прекращает работу. "Полтора суток дали для того, чтобы закрыть всю работу консульства. Зачем? Почему? Совершенно невозможно понять. Я бы сказал, что паритет-то есть, но вместе с тем его и нет. Так что будем смотреть", — добавил Ушаков, комментируя вопрос журналистов о том, каковы могут быть ответные меры РФ, могут ли они быть асимметричными.