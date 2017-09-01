Ушаков о мерах США: кто-то должен проявить благоразумие

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос об ответных шагах РФ в ответ на очередные ограничительные меры со стороны США по закрытию консульства РФ в Сан-Франциско, заявил, что не хочется входить в клинч, кто-то должен проявить благоразумие и остановить это.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. По словам Ушакова, эти шаги США также сокращают число сотрудников, которым разрешаются поездки по США без подачи в госдеп предварительных уведомлений.

"Не только собственность отняли, но и затрудняют функции, деятельность нашего посольства, диппредставительств. Будем думать, как ответить. С одной стороны, конечно, не хочется вообще в клинч входить, глупость какая-то, кто-то должен проявить благоразумие и остановить все это", — заявил Ушаков журналистам.

"Тяжелое состояние наших отношений", — добавил он. Ушаков отметил, что происходящее — "хороший подарок" для нового посла РФ в США, которому есть чем заняться с первых часов пребывания в стране.

Помощник президента подчеркнул, что действия Штатов затрагивают обычных граждан. "Визы перестало выдавать генконсульство. Это вообще непонятно. Генконсульство создаётся, чтобы выдавать визы, это первая обязанность, политическая работа на втором плане", — заявил Ушаков.

Он также отметил, что США продолжат выдачу виз тем, кто им выгоден. "Насколько я понимаю, кому выгодно, американцы визы будут выдавать достаточно быстро", — добавил представитель Кремля.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.