КПРФ может выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде в декабре

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Съезд КПРФ, посвященный президентским выборам-2018, состоится после официального объявления о проведении кампании, предположительно, в декабре, тогда и будет решаться вопрос о выдвижении кандидата от партии, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"Когда выборы объявят президентские, они по закону, по-моему, за 90 дней, это где-то середина декабря будет, тогда будем решать о созыве съезда и выдвижении кандидата", — заявил Зюганов РИА Новости в пятницу.

Политик добавил, что в задачи коммунистов входит не только выдвинуть кандидата в президенты, но и сформировать сильную команду по выполнению программы по выводу страны из кризиса.

"Да, да, в декабре будет", — ответил Зюганов на уточняющий вопрос о том, что ожидается ли съезд партии в декабре.