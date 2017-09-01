КПРФ может выдвинуть своего кандидата в президенты на съезде в декабре

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Съезд КПРФ, посвященный президентским выборам-2018, состоится после официального объявления о проведении кампании, предположительно, в декабре, тогда и будет решаться вопрос о выдвижении кандидата от партии, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Политик добавил, что в задачи коммунистов входит не только выдвинуть кандидата в президенты, но и сформировать сильную команду по выполнению программы по выводу страны из кризиса.
"Да, да, в декабре будет", — ответил Зюганов на уточняющий вопрос о том, что ожидается ли съезд партии в декабре.