МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.

Ранее газета " Ведомости " со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сообщил, что рассматриваются пять-семь кандидатур для этого. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Комментируя эту публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. "Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", — написала она.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. Во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из погорельцев.

В конце своего рассказа он добавил: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.