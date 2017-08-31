Россия ответит США по дипмиссиям без "истерических порывов", заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Россия будет действовать в ответ на решение властей США по закрытию российских дипломатических объектов без "истерических порывов", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", — сказал Антонов журналистам после прилёта в Вашингтон.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В четверг США потребовали до 2 сентября закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.