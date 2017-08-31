Климов: Россия должна отреагировать на закрытие консульства в Сан-Франциско

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Закрытие консульства РФ в Сан-Франциско и консульских учреждений в Нью-Йорке и Вашингтоне — это хамство, Россия должна ответить на это, хотя не обязательно зеркально, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Это хамство. На мой взгляд, спокойно наблюдать за этим, делая вид, что ничего не произошло, было бы неправильно. У нас есть силы, возможности и здравые люди, чтобы сформулировать и реализовать ответные шаги", — сказал Климов.

По его словам, ответ не обязательно будет "зеркальным".

По словам сенатора, подобными шагами американские власти "делают все возможное и невозможное", чтобы испортить и без того не находящиеся на хорошем уровне отношения России и США.

"Это совершенно не дружественный, не мотивированный шаг США", — сказал Климов.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.