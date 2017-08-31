Россия ответит на закрытие генконсульства в США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия ответит на закрытие консульства в США, Москва предупреждала, что будет отвечать на подобные действия, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы ответим на это адекватно. Мы предупреждали об этом, что на все действия у нас будет ответ", — заявил Чепа.

Ранее Москва в ответ на закрытие дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила Вашингтону сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.