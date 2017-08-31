СПЧ: миграционное законодательство требует либерализации, а не ужесточения

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российское миграционное законодательство нужно либерализовывать, сделать ясным и понятным, чтобы иностранцы знали, как они должны себя вести, а россияне не видели бы в них угрозу, считает замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров, возглавляющий в совете комиссию по миграционной политике.

ФСБ РФ ранее в четверг сообщила о задержании двух членов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" — выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября. Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал мнение, что для приезжающих в РФ граждан Средней Азии необходимо ввести визовый режим. В то же время глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что это задержание — не повод вводить визы со странами СНГ, а бороться с подобными проявлениями нужно, решая проблему с терроризмом в целом.

Зампредседателя СПЧ убежден, что ужесточения миграционного законодательства не требуется, напротив, необходимо его либерализовать с тем, чтобы сократить число нелегальных мигрантов.

"Нужно как раз больше либерализовывать и делать миграционное законодательство ясным и понятным, чтобы иностранцы знали, как они себя должны вести и чего не должны нарушать, и россияне не видели в них угрозу, и сами иностранцы не становились жертвами преступлений", — сказал Бобров РИА Новости.

Он отметил, что на основе информации о задержании двоих выходцев из СНГ нельзя делать никаких выводов и обобщений.

Самое главное, подчеркнул правозащитник, "не нужно депортировать всех подряд". "Только за грубые правонарушения и действительно угрожающих россиянам иностранцев нужно депортировать, ко всем остальным применять предупреждения или штрафы", — полагает Бобров.