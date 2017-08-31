Глава ЦИК заявила о недопустимости "показательных цифр" на выборах

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Никакие "показательные цифры" на выборах 10 сентября не нужны и недопустимы, а тех, кто посчитает возможным использовать административное давление на избиркомы, ждет уголовная и административная ответственность, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома подтвердила, что в среду состоялось совместное совещание руководства ЦИК России, представителей администрации президента, руководителей региональных избиркомов и заместителей глав субъектов, курирующих вопросы внутренней политики по подготовке к единому дню голосования 10 сентября.

"Как я уже говорила, никакие показательные цифры не нужны и недопустимы. А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена. Надеюсь, что все наши слова были услышаны, а призывы будут реализованы", — заявила Памфилова журналистам.

Она отметила, что в ходе совещания накануне участники подробно обсудили все аспекты избирательных кампаний, проходящих в регионах, "исходя из четкого понимания ответственности каждой стороны исключительно в рамках своей компетенции". Стороны, по ее словам, договорились об оперативном и эффективном взаимодействии по целому ряду вопросов, связанных, в частности, с материально-техническим обеспечением избирательных участков, наличием компьютеров, безопасностью, доступностью участков для граждан с ограниченными физическими возможностями.

"А в целом — (договорились) об обеспечении равных возможностей для всех участников избирательных кампаний. Главное для всех — точное, безоговорочное соблюдение закона и всех избирательных процедур. Безусловно, особое внимание направлено на 20 регионов, где отрабатываются новации, которые будут применяться на выборах в марте 2018 года", — сообщила глава ЦИК.

Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют в единый день голосования 10 сентября в 20 регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.