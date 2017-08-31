МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение председателю Московской городской избирательной комиссии Валентину Горбунову с просьбой дополнительно проинформировать москвичей о предстоящих муниципальных выборах, сообщает пресс-служба депутата.

Нилов напомнил, что 10 сентября в Москве состоятся выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, и отметил, что общее информирование жителей столицы о предстоящих выборах на данный момент "ведется слабо", что может привести к низкой явке.

"Прошу вас рассмотреть возможность в течение срока, оставшегося до единого дня голосования 10 сентября 2017 года, максимально интенсифицировать деятельность по информированию москвичей о предстоящих выборах депутатов МСУ, используя для этого средства наружной рекламы, возможности печатных СМИ и сетевых изданий, телевидения и радио", — цитирует Нилова пресс-служба.