МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый посол России в США Анатолий Антонов назвал недальновидным шагом включение его в санкционные списки ЕС и Канады, но дискомфорта ему это не доставляет.

Президент РФ Владимир Путин в конце августа назначил Анатолия Антонова новым послом России в Вашингтоне, где он сменит на этом посту Сергея Кисляка. До этого Антонов занимал позиции замминистра иностранных дел, а ранее работал замминистра обороны.

"Мне это обстоятельство дискомфорта не доставляет. Исхожу из того, что в новом качестве у меня нет необходимости летать по работе в Оттаву или, например, в Брюссель", — заявил Антонов в интервью газете " Коммерсант ".

Антонов напомнил, что, работая замминистра обороны РФ, ему было "поручено разъяснять наши действия в связи с украинскими событиями, в частности с трагедией малайзийского гражданского самолета".

"Видимо, мои выступления попали в точку, задев чувствительные элементы позиции стран ЕС и Канады, которые так неадекватно и болезненно реагировали на мои интервью и ввели против меня санкции. Неужели в Брюсселе и Оттаве думают, что теперь я "подожму хвост" и перестану отстаивать внешнеполитическую линию российского государства? По крайней мере, этот недальновидный шаг лишь подтверждает, насколько плохо на Западе знают российских дипломатов", — добавил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В санкционные списки ЕС входит в том числе и Анатолий Антонов, Канада и ряд других стран приняли решение присоединиться к санкциям.