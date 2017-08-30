Москва считает востребованным встречи глав спецслужб России и США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва считает востребованными встречи глав российских и американских спецслужб — ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ, заявил новый посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант".

"В контексте борьбы с международным терроризмом как никогда востребованы встречи руководителей ФСБ и СВР России и ФБР и ЦРУ США. Строго говоря, таких каналов взаимодействия в действительности достаточно много", — сказал российский дипломат.

Он отметил, что "чем больше мы сотрудничаем, тем ближе становятся наши страны, укрепляется международная безопасность".