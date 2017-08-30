Замглавы ЦИК: конкуренция на довыборах в Госдуму "более чем высокая"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев оценил как "более чем высокую" конкуренцию на дополнительных выборах депутатов Госдумы в двух одномандатным округах, в Брянском округе на мандат претендуют 10 кандидатов от партий, в Кингисеппском — 9 кандидатов.

Дополнительные выборы в Государственную думу в двух одномандатных округах — Брянском и Кингисеппском (Ленинградская область) — состоятся в единый день голосования 10 сентября. Согласно закону, партия имеет право выдвинуть только одного кандидата в одном округе.

"Всего было инициировано выдвижение 11 партиями, в итоге 10 партий по выборам в Брянске и 9 партий по выборам в Ленинградской области выдвинули своих кандидатов, которые поборются за эти два мандата. И я считаю, что конкуренция более чем высокая", — сказал Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.