Лавров пригласил катарского коллегу приехать с визитом Россию

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил своего катарского коллегу Мухаммеда бен Абдуррахмана Аль Тани посетить с визитом РФ в любое удобное для него время.

"Признательны катарским друзьям за гостеприимство, приглашаю моего коллегу в удобное время посетить РФ", — сказал Лавров по итогам переговоров в Дохе.

Говоря о кризисе в отношениях между странами Персидского залива, Лавров подчеркнул, что Москва убеждена, что "нужно искать развязки на основе поиска взаимоприемлемых подходов, на основе отказа от контрпродуктивной воинственной риторики через диалог и компромиссы".

"Мы подтвердили поддержку той посреднической миссии, которую выполняет эмир Кувейта, будем готовы, если стороны сочтут это полезным, внести свой вклад в эти усилия", — отметил российский министр.