Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, пожелав ему здоровья и успехов; главы государств также обсудили по телефону международную повестку дня, двусторонние отношения и график предстоящих встреч, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Путин позвонил президенту Республики Беларусь Лукашенко и тепло поздравил с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов. Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Путин направил белорусскому президенту поздравительную телеграмму.

В телеграмме российский лидер отметил, что "за годы работы на посту главы государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный авторитет за рубежом как ответственный и дальновидный руководитель, многое делающий для социально-экономического развития Белоруссии и защиты ее внешнеполитических интересов". По словам Путина, "весьма велик ваш личный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами, в ускорение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза".

Также президент РФ подтвердил "готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. "Уверен, это отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", — подчеркнул он. В заключение Владимир Путин пожелал своему белорусскому коллеге успехов в государственной деятельности и всего самого доброго.