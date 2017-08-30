В Крыму назвали двуличной позицию США по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Позиция властей США по статусу Крыма двулична и не представляет интереса для жителей полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо усиления давления на Россию перейти к "выстраиванию отношений". По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом "следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок". В свою очередь спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон против замораживания вопроса Крыма.

"Позиция США по Крыму двулична, так как в угоду их геополитическим интересам идет в разрез с нормами международного права, согласно которому жители республики реализовали свои права на самоопределение на референдуме в 2014 году. Игнорирование факта воссоединения Крыма с Россией на основе добровольного волеизъявления является примером политики двойных стандартов", — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, эта позиция властей США не представляет интереса для крымчан. "Благодаря воссоединению с Россией в Крыму мир и межнациональное согласие", — подчеркнул политик.

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