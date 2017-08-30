В Крыму назвали двуличной позицию США по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Позиция властей США по статусу Крыма двулична и не представляет интереса для жителей полуострова, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
"Позиция США по Крыму двулична, так как в угоду их геополитическим интересам идет в разрез с нормами международного права, согласно которому жители республики реализовали свои права на самоопределение на референдуме в 2014 году. Игнорирование факта воссоединения Крыма с Россией на основе добровольного волеизъявления является примером политики двойных стандартов", — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, эта позиция властей США не представляет интереса для крымчан. "Благодаря воссоединению с Россией в Крыму мир и межнациональное согласие", — подчеркнул политик.
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