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Политика

ЦИК подвел итоги конкурса на разработку системы информирования о выборах

18:5429.08.2017
(обновлено: 18:55 29.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабота ЦИК РФ. Архивное фотоРабота ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. ЦИК России подвел итоги конкурса на разработку концепции информирования о президентских выборах-2018, победителем стала компания "Има-консалтинг", с ней может быть заключен контракт на реализацию этой концепции с учетом рекомендаций жюри без проведения конкурентных процедур, сообщает пресс-служба ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ранее Центризбирком объявил творческий конкурс по созданию концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК в период подготовки и проведения выборов президента РФ 2018 года. Жюри конкурса возглавил председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин. В пресс-службе уточнили, что ЦИК направил предложения участвовать в конкурсе 15 крупным медиакомпаниям и PR-агентствам, участие приняли семь из них.

Во вторник состоялось заседание жюри по подведению итогов конкурса.

"В результате обстоятельной дискуссии и последующего тайного голосования члены жюри признали победителем творческого конкурса компанию "Има-консалтинг". Окончательное техническое задание будет сформировано с учетом замечаний, которые члены жюри посчитают важными в реализации информационно-разъяснительной деятельности Центризбиркома", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил член жюри, зампредседателя ЦИК России Николай Булаев, "победитель конкурса будет обладать очень важным правом". В частности, согласно постановлению Центризбиркома, "с победителем, представившим наиболее целостную и взвешенную концепцию, может быть заключен контракт на ее реализацию с учетом рекомендаций жюри без проведения конкурентных процедур", уточнили в пресс-службе ведомства.

Булаев отметил, что информационная кампания Центризбиркома будет направлена в том числе на разъяснение нового законодательства. "И, на мой взгляд, мы выбираем не просто концепцию. Мы выбираем интеллектуальный потенциал, организационные возможности той или иной компании, которая могла бы реализовать задачи, которые мы перед ней ставим", — цитирует пресс-служба слова замглавы ЦИК.

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