Косачев: подтверждений агрессии у Киева нет, "приходится принимать законы"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы", заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

"Намерение Киева назвать Россию "страной-агрессором" на законодательном уровне, как ни парадоксально, демонстрирует только то, что у Киева нет для этого достаточных аргументов", — написал Косачев в Facebook.

По его словам, когда есть реальная агрессия, то агрессор очевиден для всех. "А вот когда ни доказательств, ни уверенности нет, то приходится принимать законы, в которых и прописывают, кого считать агрессорами, а кого нет. Ибо неочевидно, но очень хочется", — отметил политик.

Косачев подчеркнул, что "российская агрессия" стала главной национальной и государствообразующей идеей постмайданной Украины. "Без "агрессора" власти бы быстро призвали к ответу за резкое ухудшение социальной обстановки и непреодоленные проблемы, из-за которых люди выходили на майдан", — уверен он.

"И сам факт, что это принимается в форме закона, то есть нормы права долговременного действия, а не в виде некой декларации, говорит о том, что Киев постарается растянуть "российскую агрессию" как пропагандистский мем на максимально долгий период, и это очень плохой сигнал для минских соглашений", — добавил сенатор.

Кроме того, есть совсем прозаичные и "шкурные" интересы в таком тяжелом обвинении в адрес другого государства, отметил он, напомнив слова представителя президента Украины в Верховной Раде, что "это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов". "Циничнее некуда: без "агрессора" денег не дадут", — сказал Косачев.

В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донабссе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.