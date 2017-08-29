Эксперт: признание России "агрессором" является частью политической игры

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Признание России на законодательном уровне Украины "страной-агрессором" является элементом политической перепалки Москвы и Киева, считает заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

"Правовой составляющей я здесь не вижу, это элемент политики. Мы ведь, когда говорим о руководителях Украины, тоже порой не стесняемся в выражениях, и они это делают. К сожалению, перспективы это остановить я не вижу", — заявил Авакьян РИА Новости.

По мнению эксперта, на международном уровне признание России "странной-агрессором" найдет поддержку.

"Международный уровень не знает, как реагировать на внутриукраинские отношения. Они видят только одно: все, что там происходит, — якобы это козни России. В этом плане то, что делается руководством Украины, будет поддерживаться", — считает он.

Авакьян уверен, что особое положение, которого хочет для себя Донбасс, урегулирует ситуацию на Украине лишь на время. "На какое-то время это упорядочивает, а дальше это как лечение алкоголика: сначала ему что-то сделали, и ему стало получше, а потом он все равно спивается и дальше продолжает", — сказал он.

"Нет никакой гарантии, что какое-то мировое решение является самым идеальным решением", — заключил Авакьян.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.