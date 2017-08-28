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Политика

Путин договорился с главой Монголии о детальных переговорах на полях ВЭФ

21:3128.08.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой провести детальные переговоры на полях ВЭФ.

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ходе рабочей встрече сегодня с президентом Монголии глава российского государства поздравил его с успешным выступлением монгольской сборной на Чемпионате пира по дзюдо. "Очень рад возможности с вами познакомиться. Мы знаем вас и как политического деятеля, и как хорошего спортсмена, — отметил российский лидер. — Хочу поздравить вас с очень хорошим выступлением монгольских борцов здесь на Чемпионате мира".

Путин заметил, что более подробно о двусторонних отношениях планирует поговорить со своим визави во Владивостоке на полях Владивостокского экономического форума, куда президент Монголии планирует приехать. При этом российский лидер подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует хорошую тенденцию. "В прошлом году мы наблюдали 20% падение, только в первой половине этого года рост составил более 34%", — сказал он.

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Глава государства обратил внимание, что работа развивается и по политическому треку, по вопросам экономики, по культурным связям, активно работают российско-монгольские предприятия, растет объем перевозок. "Нам будет о чем во Владивостоке подробно поговорить", — сказал Путин.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

Со своей стороны президент Монголии отметил, что ему особенно приятно встречаться с российским лидером на полях такого события, как чемпионат мира по дзюдо. "Поскольку эта тема интересна и любима нами обоими, то очень здорово, что мы встречаемся именно на таком мероприятии, я считаю, что это будет хорошим залогом на будущее", — сказал он.

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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Президент Монголии выразил надежду на то, что во Владивостоке удастся провести более подробную встречу. Он высказал намерение развивать торгово-экономические связи с Россией. "Я планирую расширять, учитывая современные реалии отношения с нашим северным соседом", — сказал Баттулга. Он также констатировал увеличение товарооборота, подчеркнув, что в основном торговля осуществляется за счет приграничных регионов и предложил уделить особое внимание приграничному взаимодействию, поскольку протяженность общей границы составляет свыше 4 тысяч километров.

Президент Монголии сообщил, что больше всего его интересует вопрос инвестиционного взаимодействия. Он напомнил, что действует совместное предприятие "Улан-Баторские железные дороги", в котором участие сторон составляет 50 на 50%. "Договорились", — согласился Путин.

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