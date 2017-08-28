Путин договорился с главой Монголии о детальных переговорах на полях ВЭФ

БУДАПЕШТ, 28 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Монголии Халтмагийином Баттулгой провести детальные переговоры на полях ВЭФ.
В ходе рабочей встрече сегодня с президентом Монголии глава российского государства поздравил его с успешным выступлением монгольской сборной на Чемпионате пира по дзюдо. "Очень рад возможности с вами познакомиться. Мы знаем вас и как политического деятеля, и как хорошего спортсмена, — отметил российский лидер. — Хочу поздравить вас с очень хорошим выступлением монгольских борцов здесь на Чемпионате мира".
Путин заметил, что более подробно о двусторонних отношениях планирует поговорить со своим визави во Владивостоке на полях Владивостокского экономического форума, куда президент Монголии планирует приехать. При этом российский лидер подчеркнул, что двусторонний товарооборот демонстрирует хорошую тенденцию. "В прошлом году мы наблюдали 20% падение, только в первой половине этого года рост составил более 34%", — сказал он.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.
Со своей стороны президент Монголии отметил, что ему особенно приятно встречаться с российским лидером на полях такого события, как чемпионат мира по дзюдо. "Поскольку эта тема интересна и любима нами обоими, то очень здорово, что мы встречаемся именно на таком мероприятии, я считаю, что это будет хорошим залогом на будущее", — сказал он.
Президент Монголии сообщил, что больше всего его интересует вопрос инвестиционного взаимодействия. Он напомнил, что действует совместное предприятие "Улан-Баторские железные дороги", в котором участие сторон составляет 50 на 50%. "Договорились", — согласился Путин.