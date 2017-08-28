МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ЦИК России считает нужным провести консультации с Минфином и профильным комитетом Госдумы по возможности выделения дополнительного финансирования к президентским выборам-2018, в частности, на оплату труда членов участковых избиркомов, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, если оплату труда членов участковых избиркомов соотносить "с минимальной заработной платой или со средней заработной платой в регионе, то, конечно, диспропорции очевидны".

"А ответственность членов участковых комиссий за результаты своей работы несоизмеримо возрастает. Поэтому мы считаем, что целесообразно было бы провести консультации и с Минфином, и с профильным комитетом Госдумы по всем этим направлениям", — сказал Булаев.

Для Центризбиркома на 2017 год предусмотрено финансирование в размере порядка 21,248 миллиарда рублей, из которых расходы на подготовку и проведение выборов президента РФ в 2018 году составят 14,807 миллиарда. Эти средства заложены в бюджет нынешнего года, поскольку избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.

"Естественно, представляя расчеты, мы определили объемы финансирования исходя из того, что полностью закрываем все потребности при организации президентской кампании. Вместе с тем, жизнь идет вперед, и в Центральной избирательной комиссии, да и у других участников избирательного процесса формируются иные представления о том, как можно было бы сделать выборы более прозрачными, не побоюсь этого слова, более привлекательными для избирателя, чтобы результат ни у кого не вызывал сомнений", — заметил Булаев.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров ранее сообщил РИА Новости, что если Центризбирком запросит дополнительные бюджетные средства на президентские выборы, Госдума рассмотрит это обращение в рамках поправки к бюджету. Как заявил РИА Новости в понедельник источник, знакомый с ситуацией, ЦИК внес в правительство предложение выделить к выборам президента РФ дополнительно 1,9 миллиарда рублей на оплату труда членов участковых избиркомов.