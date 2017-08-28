МИД России назвал архивную работу приоритетной в гуманитарных связях с США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия считает приоритетным направлением в гуманитарных связях с США развитие сотрудничества в архивной сфере, сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению ведомства, в понедельник в министерстве состоялось рабочее заседание координационного экспертного совета межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США. Участники заседания обсудили итоги профильных мероприятий, проведенных в обеих странах.

"В качестве приоритетного нового трека российско-американских гуманитарных связей обозначено развитие сотрудничества в архивной сфере, включая проекты по оцифровке и введению в научный оборот хранящихся в США ценных документов по истории Русской Америки и двусторонних отношений", — говорится в сообщении МИД России.

Экспертный совет обсудил итоги проведенных в России и США мероприятий. Также участники заседания рассмотрели вопросы подготовки крупных тематических мероприятий, в том числе американского раунда форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско в октябре и конференции проживающих в США соотечественников на Гавайских островах, приуроченной к 200-летию основания русскими мореплавателями Елизаветинского форта на острове Кауаи.

"Также предполагается продолжить ранее начатые переговоры с автокефальной Православной церковью в Америке относительно сбережения созданных россиянами православных святынь на Аляске и в других штатах США", — добавляет МИД РФ.