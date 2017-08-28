За пределами России осталось 50 млн русскоговорящих, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Число русскоговорящих за пределами РФ сократилось до 50 миллионов человек за 25 лет, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"До 50 миллионов человек сократилось число говорящих по-русски в мире с момента распада СССР. И тенденция продолжается", — сказал Никонов журналистам.

"Это необратимо, потому что русский язык сохранялся только там, где он являлся частью системы образования… Если он обязательный или он является государственным, как в Белоруссии, то проблем нет. В Киргизии сейчас обязательный", — добавил Никонов.

Депутат отметил, что "Таджикистан готов принять наших преподавателей, готов, чтобы у нас было больше таджикских студентов и они изучали русский язык"

"Есть страны, где огромный спрос на русский язык: Таджикистан, Молдова, Армения и Киргизия. Сейчас может быть, что-то и в Узбекистане", — сообщил Никонов.