Отношения с США "скатываются в яму, из которой не выйти", считает Захарова

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона скатываются в яму, из которой не выйти, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Должен уже возобладать разум даже не над эмоциями, не над чувствами. Нужно просто понять, что мы скатываемся в какую-то просто яму, из которой не выйти", — сказала она в интервью телеканалу "Дождь".

В то же время представитель МИД РФ высказала мнение о том, что позиция США в отношении России в ближайшее время вряд ли изменится.

"Подходящая вторая волна этого электорального цикла внутри США не оставляет возможности прогнозировать какое-то смягчение риторики в отношении России", — отметила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также назвала "доходящей до маразма" линию США на санкции против России. "Это дорога в никуда. И если американцы бегут по этой дороге семимильными шагами, мы просто не успеваем уследить за этим иногда доходящим до маразма санкционным выхлопом, то мы иногда, давая время на то, чтобы каким-то образом решить это путем переговоров, вынуждены реагировать", — подчеркнула Захарова.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.