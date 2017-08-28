США не по силам: Пушков ответил Волкеру на угрозы изолировать Россию

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Опыт показывает, что США не удастся изолировать Россию, заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая на слова специального представителя США по Украине Курта Волкера о возможных международных последствиях для Москвы из-за "замораживания" ситуации в Донбассе.

"Россия не будет "выброшена из системы дипломатических и экономических отношений". Волкер напрасно нас пугает. Опыт Обамы показал: США это не по силам", — написал он на своей странице в Twitter.

Пушков также заявил, что спецпредставитель США по Украине "играет на стороне Киева" и не может понять, что изолировать Россию невозможно.

Очередная фантазия

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк также заявил, что угрозы Волкера неосуществимы, и назвал их фантазией.

"Прогнозы Волкера об изоляции России со стороны мирового сообщества выглядят очередными фантазиями. Это лишь новая попытка давления и навязывания своего мнения другим странам. В современном фактически уже многополярном мире Россия по определению не может оказаться в изоляции из-за болезненной ревности Вашингтона. Политика США в отношении России и многих других стран не получает поддержки в большей части мира и лишь осложняет внешнеполитические действия Америки", — заявил Железняк.

Он подчеркнул, что Россия — важный игрок на мировой арене и урегулировать серьезные международные кризисы без ее участия невозможно.

"Убежден, что здравый смысл должен возобладать в решении любых внешнеполитических вопросов, несмотря на всю их сложность и противоречивость. В противном случае мир продолжит скатываться в новый виток конфронтации", — заявил политик.

Ухудшение ситуации в Донбассе Железняк связал исключительно с несоблюдением Киевом минских договоренностей.

Мнение эксперта

Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, комментируя заявление Волкера, заявил, что главной целью США в вопросе украинского кризиса является укрепление авторитета и повышение рейтинга Трампа внутри страны.

"Администрация США активно ищет любые поводы для подвижек на внешней арене, небольших побед. Это им необходимо, учитывая, что рейтинг (президента США) Дональда Трампа, который немного поднялся во время воинственной риторики в адрес КНДР, сейчас продолжает падать. Они продолжают искать точки на карте, где можно себя проявить", — отметил он.

"Заморозить" конфликт в Донбассе

Ранее в интервью Financial Times Волкер заявил, что Россия пытается "заморозить" конфликт в Донбассе, что приведет к серьезным политическим последствиям.

Он также подчеркнул, что украинский кризис негативно сказывается на российско-американских отношениях, которые "будут хромать", пока проблема не будет решена.

"Отношения между Россией и США важны, но украинская проблема продолжит вредить им", — добавил Волкер.

Поставки оружия на Украину

Волкер также поднял вопрос поставок летального вооружения на Украину. Он заявил, что в Вашингтоне "всерьез обсуждает" подобную военную помощь Киеву.

Ранее о планах по поставкам вооружения Киеву также говорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы видим, через какие трудности проходит ваша страна, и у нас есть намерения усилить отношения на стратегическом уровне на благо народа Украины и для поддержания мира и стабильности", — заявил он во время своего визита в Киев.

Он также пообещал проинформировать президента США Трампа о ситуации в стране дать ему необходимые рекомендации.

"Я сейчас вернусь к себе и, смотря на то, что я увижу, о чем я узнал, я буду, конечно, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать для осуществления", — добавил Мэттис.

Россия неоднократно выступала против планов поставки вооружений на Украину, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе. Против отправки оружия на Украину высказываются и многие европейские политики. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

Отказаться от ядерного оружия

Говоря о проблемах в сфере безопасности Украины, Волкер также заявил, что решение Украины отказаться от ядерного оружия было верным и предостерег Киев от попыток возобновить ядерную программу.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это не было бы хорошим решением. Я не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины", — сказал он.

Украина унаследовала значительный ядерный арсенал после распада СССР, но в дальнейшем Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал на своей территории все ядерные вооружения, а в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, подписанным Украиной, Россией, США и Британией, ядерные державы гарантировали безопасность Украины.