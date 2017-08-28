Новый посол России в США Анатолий Антонов встретился с Джоном Теффтом

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Встреча нового посла РФ в США Анатолия Антонова и американского посла в России Джона Теффта прошла в понедельник в Москве, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.