Россия поддерживает позицию Кувейта по кризису вокруг Катара, заявил Лавров

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Россия не собирается вступать в конкуренцию с кем-либо в деле урегулирования кризиса вокруг Катара, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поддерживаем кувейтскую инициативу. Мы не хотим ни с кем конкурировать. Мы, действительно, имеем добрые отношения со всеми странами, которые оказались в такой не очень простой ситуации. И мы активнейшим образом исходим из того, что инициатива Кувейта заслуживает поддержки всех тех, кто может на эту ситуацию позитивно повлиять", — сказал Лавров журналистам в столице Кувейта.

Как отметил российский министр, Москва готова оказывать такую поддержку в тех формах, которые будут приемлемыми для всех затронутых этим кризисом.

Конфликт между Дохой и "арабской четверкой", разразился в начале июня после того как Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ обвинили Катар в поддержке терроризма и вмешательстве в дела региона, разорвали с ним дипломатические отношения и закрыли сухопутные и воздушные границы. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта, однако до сих пор странам не удалось преодолеть разногласия.

Доха все обвинения в поддержке терроризма отвергает и считает, что за взломом местного новостного агентства, где было размещено провокационное заявление якобы от имени эмира Катара в поддержку выстраивания отношений с Ираном, стоят ОАЭ. В Абу-Даби заявляют о непричастности страны к кибервзлому.