Россия готова помочь урегулировать кризис вокруг Катара, заявил Лавров

Сергей Лавров выступает перед журналистами по итогам переговоров с министр иностранных дел Кувейта и встречей с эмиром государства Кувейт. 28 августа 2017

Сергей Лавров выступает перед журналистами по итогам переговоров с министр иностранных дел Кувейта и встречей с эмиром государства Кувейт. 28 августа 2017

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Россия готова содействовать урегулированию кризиса в отношениях Катара и других стран региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По международным делам у нас очень близкие позиции, я бы даже сказал, совпадающие позиции, по принципиальным проблемам, которые в этом регионе сохраняются. Это касается и Сирии, это касается Ливии и Йемена, ситуации вокруг Катара, в отношении которой наши кувейтские партнеры стремятся наладить такое активное посредничество. Мы активно готовы этому содействовать в тех формах, которые будут сочтены приемлемыми всеми сторонами", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Кувейт.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.