Лавров и Тиллерсон могут встретиться в Нью-Йорке в сентябре

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут встретиться "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, считает посол США в Москве Джон Теффт.

"Конечно, они могут встретиться", — сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

В то же время он отметил, что в настоящее время "еще ничего не запланировано". "Сейчас нет (встреча не готовится — ред.), но ожидаю, что до этого дойдет", — подчеркнул Теффт.

На вопрос, ожидается ли в ближайшее время телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, посол ответил, что "сейчас ничего не знает о каких-либо телефонных переговорах".

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.