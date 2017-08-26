Пушков рассказал, как Теффт пытался спасти имидж США

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт своими словами об отсутствии мести в решении о приостановке выдачи американских виз в России попытался спасти имидж страны среди россиян, считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее Теффт заявил, что приостановка выдачи американских виз гражданам РФ является не местью на решение МИД РФ о сокращении численности сотрудников посольства США, а результатом этого решения.

Говоря о визах, посол Тефт попытался спасти остатки имиджа США среди граждан России: "Это не месть!" Месть или нет, но создан новый барьер. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 августа 2017 г.

"Его предшественник (бывший посол США в России Майкл) Макфол сразу сказал: в ответ США будут выдавать меньше виз. Еще одна недалекая попытка "наказать" Россию. В духе (бывшего президента США Барака) Обамы", — добавил сенатор.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.