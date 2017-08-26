В МИД рассказали о судьбе россиян, уволенных из диппредставительства США

ЗАВИДОВО (Тверская область), 26 авг — РИА Новости. Граждане РФ, обратившиеся по поводу трудоустройства после сокращения из американских диппредставительств в России, были приняты в кадровый резерв фирмы "Инпредкадры", заявил начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрей Изотов.

Ранее СМИ сообщали, что специализированное госпредприятие "Инпредкадры", оказывающее кадровые услуги иностранным представительствам и компаниям в России, может помочь в трудоустройстве российским сотрудникам посольства США, которые могут подпасть под сокращение из-за ограничения числа работников американской дипмиссии в РФ.

"Если такие специалисты будут высвобождаться в американском посольстве или каком-то другом, конечно же, к ним будет особое внимание проявлено и особый интерес, если это специалисты с опытом работы в иностранных представительствах, со знанием языка, со знанием специфики и так далее", — сказал Изотов на пресс-конференции.

"Что касается данного конкретного случая, какой-то специальной программы у нас не существует. То, что обращения такие были, мы их приняли в резерв", — добавил он.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работников дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.