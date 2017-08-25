Провокационная инициатива: посла Молдавии вызвали в МИД

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посол Молдавии Андрей Негуцу вызван в МИД России из-за инициативы Кишинева внести в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пункт о "полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии". Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков на встрече с Негуцу назвал план Кишинева "провокационым" и заявил, что данный шаг, предпринятый противниками позитивных изменений "в российско-молдавских отношений ", идет вразрез с реалиями присутствия ограниченного российского военного контингента в Приднестровье.

Рябков также отметил, что Москва считает намерение Молдавии новым звеном в "череде недружественных акций". Авторы инициативы, как подчеркнул дипломат, "должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования".

"Пиар-ход" и провоцирование войны

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат организации письмо, в котором говорилось, что Молдавия планирует вынести на повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о выводе из страны иностранных военных.

Постпред России при ООН Василий Небензя, заявил, что инициатива правительства Молдавии вредит мирному процессу, учрежденному в формате 5+2 (с участием Молдавии, Приднестровья, России, Украины, ОБСЕ, Евросоюза и США — ред.)".

Президент Приднестровья Вадим Красносельский раскритиковал инициативу и заявил, что вывод российских миротворцев спровоцирует войну в регионе.

"Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война. По решению Конституционного суда Молдовы эти земли признаются оккупированными. А значит, можно применить военную силу. Тирасполь выступает за сохранение миротворцев — это тема для нас необсуждаемая", — заявил он.

Глава Молдавии Игорь Додон также не поддержал инициативу и назвал ее "пустым пиар-ходом". Он заявил, что кабмину следует сосредоточиться на восстановлении доверия между Тирасполем и Кишиневом.

Непризнанная республика

Приднестровская Молдавская республика (ПМР), где 60% населения составляют русские и украинцы, провозгласило независимость от Молдавской ССР в 1990 году. В 1992 году ПМР после вооруженного конфликта заявила о независимости и стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Молдавия решения не признала. На данный момент вопрос о статусе Приднестровья остается спорным.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. В ее задачи входят миротворческая деятельность и охрана складов с боеприпасами.