МИД вызвал посла Молдавии из-за идеи вывода российских войск из ПМР

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца был вызван в МИД РФ из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных вооруженных сил из страны, сообщает МИД РФ.

Как отмечается в документе, посла пригласили в российский МИД в пятницу.

"Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинева о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии", — говорится в сообщении.

Рябков подчеркнул, что "в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях."

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, "инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования".