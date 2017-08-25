Более 80% россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 80% жителей России одобряют работу президента Владимира Путина и оценивают ее как хорошую, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно опросу, 81% опрошенных одобряют работу Путина, этот показатель стабилен на протяжении трех месяцев. Еще 11% не одобряют работу президента.

Кроме того, 79% россиян заявили о доверии президенту, за месяц этот показатель также не изменился.

Социологи выяснили, что 65% респондентов проголосовали бы за Путина на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Второе место в рейтинге занял Владимир Жириновский (ЛДПР) с 8%, на третьем месте Геннадий Зюганов (КПРФ) — 4%.

Согласно опросу, за последний месяц рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева не изменился: 41% опрошенных доверяют главе правительства, о своем недоверии Медведеву заявили 50% респондентов. Говоря о работе премьер-министра, 39% респондентов оценивают ее как плохую, такой же процент опрошенных оценил ее как хорошую.

Что касается рейтинга партий, то его возглавила "Единая Россия" — ее поддерживают 49% опрошенных, ЛДПР поддерживают 11% респондентов, КПРФ — 7%.

Опрос был проведен 19-20 августа среди 3 тысяч респондентов из 207 населенных пунктов в 73 регионах России.