В ОП предложили внести изменения в избирательное законодательство

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты (ОП) РФ предлагает внести изменения в закон, чтобы федеральная и региональные общественные палаты могли делегировать наблюдателей на участки, как это делают кандидаты и партии, сообщил член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Наши рабочие группы по защите избирательных прав граждан (созданные региональными палатами — ред.) неоднократно обращались к нам с предложением об изменении избирательного законодательства в части наделения членов региональных общественных палат и федеральной Общественной палаты правами, которые аналогичны правам наблюдателей от кандидатов", — сказал Григорьев на пресс-конференции в пятницу.

"Мы будем обращаться к Государственной думе РФ, чтобы внести соответствующие изменения в законодательство", — добавил он.

Григорьев уточнил, что в ближайшее время рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан Общественной палаты попросит секретаря ОП РФ Валерия Фадеева вынести этот вопрос на обсуждение всех членов палаты и далее официально направить предложение общественников в Госдуму.

Он также выразил надежду, что это предложение поддержит и председатель ЦИК Элла Памфилова. "Она неоднократно говорила о том, что общественники должны иметь право полноценно наблюдать за выборами", — заметил Григорьев.