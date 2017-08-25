Южная Осетия ведет работу по признанию в мире, заявили в МИДе республики

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Южная Осетия ведет дипломатическую работу по признанию в Европе, Азии и Америке, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Работа МИД Южной Осетии… направлена на расширение, укрепление внешних связей. Такие задачи поставлены руководством Южной Осетии. Мы будем работать для того, чтобы наши международные связи расширялись", — заявил Медоев в ходе видеомоста "Москва–Цхинвал–Сухум", организованного МИА "Россия сегодня".

Он отказался отвечать на вопрос журналистов, действительно ли переговоры о признании Южной Осеnии сейчас ведутся с Аргентиной и Бразилией.

"Я не могу комментировать ситуацию по тем странам, которые вы здесь перечислили. Но работа ведется и по странам Европы, и в азиатском направлении, и, естественно, в направлении обоих американских континентов", — заявил Медоев.

"Есть у нас представители в целом ряде стран, которые сейчас получают от нас указания определенного характера – контактировать с представителями местных властей, налаживать какие-то контакты, связи. В первую очередь, это касается гуманитарных вопросов, вопросов культуры, искусства, взаимных обменов. Мы будем идти этим путем", — заверил он.