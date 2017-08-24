МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Вслед за размолвкой с Филиппинами у США появился еще один резкий критик в Юго-Восточной Азии. Власти Камбоджи обвинили Америку в "брутальной и кровожадной" политике и "вмешательству в чужие дела". Конфликт связан с помощью, которую Вашингтон оказывает камбоджийской оппозиции накануне выборов. В планах Соединенных Штатов — помешать союзу между Камбоджи и Китая.
Выбрать между Китаем и США
Традиционный союзник Китая, этот политик строит отношения с Пекином на общности задач, стоящих перед странами. Оба государства продолжают переход от условно социалистической модели общества к не менее условному капиталистическому устройству, не отказываясь при этом от институтов сильной власти. Во второй половине XX века Камбоджа находилась под влиянием Вьетнама, сбалансировать которое сегодня позволяет дружба с Китаем. Предложение оппозиции — развернуть страну к Западу, включив ее в антикитайский "санитарный кордон" — для Хун Сена неприемлемо.
В 1990-х и 2000-х годах особенным влиянием в Камбодже пользовалась американская некоммерческая организация "Национальный демократический институт" (НДИ), чьим руководителем является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Хун Сен нашел законную возможность запретить деятельность НГО в Камбодже — у нее не было регистрации. Одновременно с НДИ под угрозой оказались три информационных издания, связанных с Америкой. Одному из них — англоязычной газете Cambodia Daily — власти страны предъявили требование выплатить налоги на сумму в шесть миллионов долларов либо "паковать чемоданы".
Большая игра в Индокитае
По мнению руководителя Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, "Китай оказывает финансовую помощь Камбодже, и Хун Сен в этих условиях вынужден более четко обозначать свою позицию. Выбрать США он не может, поскольку подвергается постоянному давлению со стороны этой страны. Этот премьер действительно находится у власти уже более 30 лет, и США называют его режим полутоталитарным. Тем не менее в Камбодже проходят выборы, партия власти может и проиграть их, и на этот раз перед общенациональным голосованием сложилась очень напряженная обстановка".
"Вашингтон делает ставку на приход к власти в Камбодже совершенно новой элиты, которая осложнила бы отношения этой страны с соседями. "Партия национального спасения" получает от американцев гранты. Хун Сен в своей манере реагирует на это. В двухпартийной системе, которая сложилась в Камбодже, наметился тупик. Оппозиция обвиняет власти в манипуляциях на выборах, однако и сама идет на обострение при любом случае, используя недовольство, не обязательно связанное со своей собственной повесткой", — заключает эксперт.
"Церемониться с США не будут"
В разговоре с РИА Новости директор центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский рассказал, что Хун Сен направляет сигнал оппозиции накануне выборов. "Тот факт, что отношения Пномпеня с Пекином носят весьма тесный и доверительный характер — отнюдь не новость. Трудно себе представить, чтобы, готовя столь жесткие заявления по поводу политического курса США, камбоджийские власти не обсудили их тональность и содержание с китайскими партнерами. Американцам определенно дают понять: если их подопечные в Камбодже перейдут накануне выборов 2018 года некую красную черту, то церемониться с ними не будут", — считает востоковед.