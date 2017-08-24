МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Вслед за размолвкой с Филиппинами у США появился еще один резкий критик в Юго-Восточной Азии. Власти Камбоджи обвинили Америку в "брутальной и кровожадной" политике и "вмешательству в чужие дела". Конфликт связан с помощью, которую Вашингтон оказывает камбоджийской оппозиции накануне выборов. В планах Соединенных Штатов — помешать союзу между Камбоджи и Китая.

Выбрать между Китаем и США

Отношения Камбоджи и США стремительно ухудшаются на протяжении всего 2017 года, по мере того, как приближаются общенациональные выборы, назначенные на июнь следующего года. Камбоджийские власти уверены, что Вашингтон делает ставку на оппозиционную "Партию национального спасения", пользующуюся значимой поддержкой в городах. Муниципальные выборы, состоявшиеся несколькими месяцами ранее, принесли успех противникам действующей власти. Однако большинство избирателей Камбоджи проживает в сельской местности, где поддержкой пользуется наследник прежней коммунистической партии — премьер Хун Сен.

Традиционный союзник Китая, этот политик строит отношения с Пекином на общности задач, стоящих перед странами. Оба государства продолжают переход от условно социалистической модели общества к не менее условному капиталистическому устройству, не отказываясь при этом от институтов сильной власти. Во второй половине XX века Камбоджа находилась под влиянием Вьетнама, сбалансировать которое сегодня позволяет дружба с Китаем. Предложение оппозиции — развернуть страну к Западу, включив ее в антикитайский "санитарный кордон" — для Хун Сена неприемлемо.

В 1990-х и 2000-х годах особенным влиянием в Камбодже пользовалась американская некоммерческая организация "Национальный демократический институт" (НДИ), чьим руководителем является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Хун Сен нашел законную возможность запретить деятельность НГО в Камбодже — у нее не было регистрации. Одновременно с НДИ под угрозой оказались три информационных издания, связанных с Америкой. Одному из них — англоязычной газете Cambodia Daily — власти страны предъявили требование выплатить налоги на сумму в шесть миллионов долларов либо "паковать чемоданы".

Большая игра в Индокитае

Неожиданно резкий переход от слов к делу в отношениях между Камбоджей и США — результат сочетания внутренних проблем с напряженной внешнеполитической обстановкой. После избрания Дональда Трампа на пост президента США американо-китайские отношения переживают не лучшие времена. Вашингтон рассматривает возможность введения экономических санкций против Пекина, а американские самолеты совершают наблюдательные полеты над островами архипелага Спратли, которые Китай считает частью своей территорией. В этой перспективе Камбодже и ее лидеру неизбежно приходится делать выбор.

По мнению руководителя Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, "Китай оказывает финансовую помощь Камбодже, и Хун Сен в этих условиях вынужден более четко обозначать свою позицию. Выбрать США он не может, поскольку подвергается постоянному давлению со стороны этой страны. Этот премьер действительно находится у власти уже более 30 лет, и США называют его режим полутоталитарным. Тем не менее в Камбодже проходят выборы, партия власти может и проиграть их, и на этот раз перед общенациональным голосованием сложилась очень напряженная обстановка".

"Вашингтон делает ставку на приход к власти в Камбодже совершенно новой элиты, которая осложнила бы отношения этой страны с соседями. "Партия национального спасения" получает от американцев гранты. Хун Сен в своей манере реагирует на это. В двухпартийной системе, которая сложилась в Камбодже, наметился тупик. Оппозиция обвиняет власти в манипуляциях на выборах, однако и сама идет на обострение при любом случае, используя недовольство, не обязательно связанное со своей собственной повесткой", — заключает эксперт.

"Церемониться с США не будут"

В разговоре с РИА Новости директор центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский рассказал, что Хун Сен направляет сигнал оппозиции накануне выборов. "Тот факт, что отношения Пномпеня с Пекином носят весьма тесный и доверительный характер — отнюдь не новость. Трудно себе представить, чтобы, готовя столь жесткие заявления по поводу политического курса США, камбоджийские власти не обсудили их тональность и содержание с китайскими партнерами. Американцам определенно дают понять: если их подопечные в Камбодже перейдут накануне выборов 2018 года некую красную черту, то церемониться с ними не будут", — считает востоковед.