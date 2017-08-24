США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

"Брутальный и кровожадный" Вашингтон: США теряют ключевых союзников в Азии

17:5324.08.2017
(обновлено: 18:31 24.08.2017)
06570
© AP Photo / Heng SinithКоролевские военно-воздушные силы КамбоджиКоролевские военно-воздушные силы Камбоджи
© AP Photo / Heng Sinith

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Вслед за размолвкой с Филиппинами у США появился еще один резкий критик в Юго-Восточной Азии. Власти Камбоджи обвинили Америку в "брутальной и кровожадной" политике и "вмешательству в чужие дела". Конфликт связан с помощью, которую Вашингтон оказывает камбоджийской оппозиции накануне выборов. В планах Соединенных Штатов — помешать союзу между Камбоджи и Китая.

Выбрать между Китаем и США

Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Россия и Камбоджа обсудили противодействие "цветным революциям"
Отношения Камбоджи и США стремительно ухудшаются на протяжении всего 2017 года, по мере того, как приближаются общенациональные выборы, назначенные на июнь следующего года. Камбоджийские власти уверены, что Вашингтон делает ставку на оппозиционную "Партию национального спасения", пользующуюся значимой поддержкой в городах. Муниципальные выборы, состоявшиеся несколькими месяцами ранее, принесли успех противникам действующей власти. Однако большинство избирателей Камбоджи проживает в сельской местности, где поддержкой пользуется наследник прежней коммунистической партии — премьер Хун Сен.

© РИА Новости / Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен

Традиционный союзник Китая, этот политик строит отношения с Пекином на общности задач, стоящих перед странами. Оба государства продолжают переход от условно социалистической модели общества к не менее условному капиталистическому устройству, не отказываясь при этом от институтов сильной власти. Во второй половине XX века Камбоджа находилась под влиянием Вьетнама, сбалансировать которое сегодня позволяет дружба с Китаем. Предложение оппозиции — развернуть страну к Западу, включив ее в антикитайский "санитарный кордон" — для Хун Сена неприемлемо.

В 1990-х и 2000-х годах особенным влиянием в Камбодже пользовалась американская некоммерческая организация "Национальный демократический институт" (НДИ), чьим руководителем является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Хун Сен нашел законную возможность запретить деятельность НГО в Камбодже — у нее не было регистрации. Одновременно с НДИ под угрозой оказались три информационных издания, связанных с Америкой. Одному из них — англоязычной газете Cambodia Daily — власти страны предъявили требование выплатить налоги на сумму в шесть миллионов долларов либо "паковать чемоданы".

© Fotolia / pakorn482137Ангкор-Ват, Камбоджа
© Fotolia / pakorn482137
Ангкор-Ват, Камбоджа

Большая игра в Индокитае

Американские и камбоджийские военные во время учений. Архивное фото
© AP Photo / Heng Sinith
Камбоджа на время отказалась от военных учений с США
Неожиданно резкий переход от слов к делу в отношениях между Камбоджей и США — результат сочетания внутренних проблем с напряженной внешнеполитической обстановкой. После избрания Дональда Трампа на пост президента США американо-китайские отношения переживают не лучшие времена. Вашингтон рассматривает возможность введения экономических санкций против Пекина, а американские самолеты совершают наблюдательные полеты над островами архипелага Спратли, которые Китай считает частью своей территорией. В этой перспективе Камбодже и ее лидеру неизбежно приходится делать выбор.

По мнению руководителя Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрия Мосякова, "Китай оказывает финансовую помощь Камбодже, и Хун Сен в этих условиях вынужден более четко обозначать свою позицию. Выбрать США он не может, поскольку подвергается постоянному давлению со стороны этой страны. Этот премьер действительно находится у власти уже более 30 лет, и США называют его режим полутоталитарным. Тем не менее в Камбодже проходят выборы, партия власти может и проиграть их, и на этот раз перед общенациональным голосованием сложилась очень напряженная обстановка".

"Вашингтон делает ставку на приход к власти в Камбодже совершенно новой элиты, которая осложнила бы отношения этой страны с соседями. "Партия национального спасения" получает от американцев гранты. Хун Сен в своей манере реагирует на это. В двухпартийной системе, которая сложилась в Камбодже, наметился тупик. Оппозиция обвиняет власти в манипуляциях на выборах, однако и сама идет на обострение при любом случае, используя недовольство, не обязательно связанное со своей собственной повесткой", — заключает эксперт.

"Церемониться с США не будут"

В разговоре с РИА Новости директор центра АСЕАН при МГИМО Виктор Сумский рассказал, что Хун Сен направляет сигнал оппозиции накануне выборов. "Тот факт, что отношения Пномпеня с Пекином носят весьма тесный и доверительный характер — отнюдь не новость. Трудно себе представить, чтобы, готовя столь жесткие заявления по поводу политического курса США, камбоджийские власти не обсудили их тональность и содержание с китайскими партнерами. Американцам определенно дают понять: если их подопечные в Камбодже перейдут накануне выборов 2018 года некую красную черту, то церемониться с ними не будут", — считает востоковед.

Комментировать
Политика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена