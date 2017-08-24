Матвиенко: России не стоит раскручивать санкционный виток против США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что России не стоит раскручивать санкционный виток в ответ на решение США приостановить выдачу виз.

США со среды приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Я сторонница того, чтобы дальше не раскручивать санкционный виток, дальше раскручивать виток противостояния. Не всегда нужно око за око. Естественно, международная практика принята, и Россия имеет право отвечать на те или иные недружественные выпады. Но я противник этого. Надо быть иногда выше этого. Не надо втягиваться в те провокационные меры, которые шаг за шагом декларируются Соединенными Штатами Америки", — сказала Матвиенко журналистам.

"Ну не будем же мы американских граждан таким образом также наказывать, чтобы не давать им возможность получить визу в Россию. Ведь что такое ограничение выдачи виз – это ограничение возможности посетить Соединенные Штаты Америки, познакомиться с жизнью Америки, это ограничение деловых контактов, культурных, спортивных. Во имя чего это делается? Какая здесь политика? Они уже посягнули на святое – на общение людей, на возможность в XXI веке людям общаться, ездить друг к другу. Это уже совсем дико и выглядит просто провокационно", — заявила спикер верхней палаты.