Глава Крыма пообещал кадровую чистку к 1 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов, объехав за время отпуска районы и города республики, остался недоволен увиденным и анонсировал кадровые изменения.

Ранее он сообщил, что за время отпуска намерен посетить все муниципалитеты полуострова. Накануне Аксенов осмотрел несколько районов Симферополя, Бахчисарай и несколько сел Бахчисарайского района. "Сам ездил с фотоаппаратом, как блогер", — сказал глава республики журналистам.

Аксенов остался крайне недоволен увиденным. Наибольшее возмущение главы республики вызвало отсутствие слаженной работы по очистке Симферополя и Бахчисарая от мусора и нерегулярный вывоз отходов на полигоны ТБО. Он также раскритиковал работу некоторых поликлиник, многофункциональных центров, где создаются очереди и есть среда для коррупционных действий, и нежелание властей столицы Крыма бороться со стихийной торговлей.

"Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы. Это касается всех, кто не хочет работать (не только муниципалитетов). На каждой территории и в каждом министерстве должны быть руководители, которые болеют за дело. Выводы буду делать сам, приезжать в администрацию с конкретными материалами ", — сказал Аксенов.

На вопрос, есть ли среди увиденного то, что вызвало положительное впечатление, глава Крыма заявил: "Пока нет. Я не буду цепляться, если нет средств на дороги, но, извините меня, убрать то, что насвинячили, – это святая обязанность".

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