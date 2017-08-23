Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном, заявил Шувалов

ТАШКЕНТ, 23 авг — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов обсудили инвестиционные проекты, сообщила в среду пресс-служба главы Узбекистана.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 23 августа принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. В ходе встречи подробно рассмотрены вопросы развития практического сотрудничества между двумя странами, а также ускорения инвестиционных проектов и реализации новых перспективных программ в высокотехнологичных отраслях", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе встречи Шувалов подтвердил готовность российской стороны развивать и укреплять полномасштабное сотрудничество между двумя странами.