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Политика

"Арабская весна" начинается еще в одной стране: ИГ* ждет новый шанс

18:0923.08.2017
(обновлено: 18:14 23.08.2017)
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© AFP 2017 / Fadel SennaСилы безопасности задерживают демонстранта в городе Рабат, МароккоСилы безопасности задерживают демонстранта в городе Рабат, Марокко
© AFP 2017 / Fadel Senna

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Массовые волнения еще в одной арабской стране — Марокко — разгораются в августе 2017 года. Сотни тысяч жителей этого государства выступают за политические реформы, идущие вразрез с курсом наследственного правителя — короля Мухаммада VI. Волнения, продолжающие традицию "арабской весны", следуют логике протестов в Тунисе, Египте, Ливии и Сирии 2011 года. Протестующие начали с того, что возмущались убийством торговца рыбой Мухсина Фикри. Теперь они хотят смены власти.

На фоне непрекращающихся массовых манифестаций в Марокко (и в соседний Тунис) возвратились уже более тысячи бывших боевиков ИГ*, способных перейти к действиям, если режим падет.

© AP Photo / Abdeljalil BounharАкция протеста в связи с гибелью торговца рыбой в городе Рабат, Марокко. 30 октября 2016
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
Акция протеста в связи с гибелью торговца рыбой в городе Рабат, Марокко. 30 октября 2016

Революция пользователей Facebook

Полиция на месте наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
© AP Photo / Manu Fernandez
СМИ: в Марокко задержали третьего подозреваемого в связях с террористами
История рыбака Фикри, попытавшегося силой вернуть конфискованный у него улов и погибшего (либо убитого по преступной халатности полицейских) в мусорном компрессоре одной из машин, всколыхнула Марокко еще осенью 2016 года. Трагическое происшествие вскрыло напряжение, давно зревшее между сотрудниками правопорядка и жителями прибрежной провинции Риф. Из-за давно накопившегося недовольства акции протеста в память Фикри оказались массовыми. И в дальнейшем — по прошествии времени, отведенного на траур — протестующие предпочли не расходиться.

В столкновения с полицией оказались вовлечены представители местной молодежи, активно пользующиеся сервисом Facebook. Благодаря запущенному осенью прошлого года приложению к соцсети, интернет-пользователи поучили возможность вести прямые трансляции демонстраций в Сеть. Одновременно с этим один из популярных блогеров, Насер Зефзафи, нашел себя в новой роли — превратился в лидера марокканских протестов. Интернет-пользователь попробовал перенести сетевую агитацию в реальную жизнь и прервал своим выступлением пятничную молитву в одной из мечети. Без большого сопротивления присутствовавших блогер был арестован полицией и на сегодняшний день находится в тюрьме.

Помимо интернет-пользователя, у марокканских протестов обнаружились еще два ключевых участника. Местная певица Силья Зиани, задержанная властями, но отпущенная на свободу, и 25-летний Имад эль-Аттаби, оказавшийся символом движения против своей воли. Двадцатого июля в ходе акции протеста эль-Аттаби получил удар от полицейского, попал в кому, не выходя из которой скончался. Манифестанты называют погибшего мучеником своего движения, получившего в арабской прессе название "Хирак".

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаМарокко, Рабат, Крепость Касба Удайя
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Марокко, Рабат, Крепость Касба Удайя

Конопляная революция

Пикантный аспект марокканских протестов — вопрос о праве на выращивание конопли. Исторически провинция Риф, где начались волнения, известна как место культивации этого растения. За легализацию легкого наркотика в Рифе выступают все, включая лояльные королю местные власти. Однако Мухаммад VI проявляет принципиальность и отказывается принять ожидаемое местными жителями решение.

После того как гибель Фикри и Аттаби породила массовое движение, манифестанты, помимо смягчения политического режима, требуют еще и остановить преследование фермеров, экспортирующих коноплю в Европу. Как страна, соседняя с ЕС, Марокко удерживает важную часть этого деликатного рынка в европейском сообществе, некоторые страны которого официально легализовали наркотический продукт.
Кстати, фермеров Рифа не смущает, что выращивание конопли входит в противоречие с исламскими законами.

ИГ* ждет в засаде

Официальная точка зрения властей Марокко на протесты сводится к тому, что они отражают только точку зрения жителей Рифа и представляют собой сепаратистское движение. Действительно, регион населен в значительной степени этническими берберами. Однако, похоже, что такая интерпретация марокканских протестов недальновидна: чем далее, тем больше они распространяются по всей территории королевства, включая столицу Рабат и крупнейший порт Касабланку. Недовольство жителей Рифа передается протестующим по всей стране, многие из которых находят собственные причины для недовольства. Подобный сценарий для марокканских властей особенно опасен, ведь революция в соседнем Тунисе началась в 2010 году похожим образом — с преступления против местного торговца фруктами. 

Такой поворот событий особенно опасен в Марокко — стране, в которой исламистские призывы находят отклик. Крупнейший теракт в Европе XXI века — мадридский, 2004 года — был совершен марокканцами. Недавнее массовое убийство в Барселоне и нападение на прохожих в Финляндии также связаны с выходцами из королевства. Как сообщает европейская пресса, именно в Северную Африку тысячами направляются джихадисты, сражавшиеся за ИГ*, но осознавшие поражение "халифата". Вовлечение этих людей в марокканские протесты может придать событиям неожиданный и чрезвычайно негативный поворот: Марокко может стать новой цитаделью ИГ*.

*Террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории России.

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