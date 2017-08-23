Рябков: России и США нужно освежить соглашения о предотвращении инцидентов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что Москве и США было бы полезно осовременить совместные соглашения по предотвращению инцидентов в воздухе и на море.

"Мы считаем, что в вопросах обеспечения предсказуемости военной деятельности нам нужно работать активнее совместно с США, и, в частности, было бы полезно осовременить, привести в соответствие с реалиями сегодняшнего дня имеющиеся у нас в обойме российско-американских отношений соглашения о предотвращении инцидентов в воздухе и на море", — сказал Рябков в интервью китайским и японским СМИ.

По его словам, "сегодня ведется много разговоров о том, как себя ведут экипажи кораблей и самолетов, много рассуждений о том, что может произойти, если будут неправильно поняты намерения или действия друг друга". "Вот для того, чтобы обезопасить себя от подобного рода ошибок и просчетов, стоило бы, наверное, этот инструментарий, доставшийся нам в наследство от прошлого, освежить", — отметил российский дипломат.

В последние годы военные США и РФ регулярно сообщают об инцидентах между самолетами и кораблями двух стран. Как правило, речь идет об опасном сближении и "непрофессиональном поведении". Россия неоднократно выступала за проведение переговоров по этой проблеме с США и другими странами НАТО, в частности, по вопросу транспондеров, однако пока этот процесс так и не начался.