Памфилова считает необходимым переосмыслить избирательное законодательство

СЕЛО АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Ульяновская обл.), 23 авг — РИА Новости. В России назрела необходимость переосмыслить действующее избирательное законодательство и привести его к единой логике, заявила в среду глава Центризбиркома Элла Памфилова.

В ходе мастер-класса для участников международного молодежного юридического форума "ЮрВолга" глава ЦИК отметила, что в избирательное законодательство был внесен ряд поправок, часто они принимались несколько хаотично, в результате появились внутренние противоречия.

"Накопилось очень много правовых норм, которые внутри не связаны единой логикой, которые противоречат другу другу часто… Назрела необходимость переосмысления нынешнего законодательства, приведения его к единой логике, то есть (нужна) выработка статей, которые бы четко отвечали запросам сегодняшнего дня и завтрашнего, и выстроить четкую внятную правовую базу", — заявила Памфилова в ходе форума.