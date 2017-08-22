США внесли в санкционный список по КНДР четырех россиян

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства.
Также под санкции попала компания "Гефест-М", зарегистрированная в Москве. Она обвиняется в связях с северокорейской торговой корпорацией "Тангун".
Кроме того, ограничения коснулись пяти компаний из КНР, двух из Намибии и двух из Сингапура.
В июне Минфин уже вводил санкции против граждан России в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings. Кроме того, США ввели санкции против трех российских компаний — Независимой нефтегазовой компании, "ННК Приморнефтепродукт" и Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник", гендиректором и владельцем которого является Мичурин).