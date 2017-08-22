Кисляк обещает быть полезным Мордовии, если станет сенатором от региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг – РИА Новости. Бывший посол России в США Сергей Кисляк, включенный в список претендентов на должность сенатора от Мордовии, пообещал в случае назначения представителем в Совет Федерации сделать все, чтобы стать полезным региону, говорится в сообщении на официальном портале местных органов власти.

Врио главы Мордовии Владимир Волков в понедельник на встрече с руководителями предприятий, представителями высших учебных заведений и общественных организаций республики представил кандидата в члены Совфеда от исполнительной власти региона экс-посла России в США Сергея Кисляка.

"В непростых экономических условиях Мордовия добивается высоких показателей по многим направлениям, в том числе и в экономике. Судя по тому, что сделано за короткий срок, у меня все больше и больше уверенности, что все планы осуществятся. Я приехал сюда и увидел чистые улицы, комфортные районы. Здесь люди живут в достойных условиях. Это вызывает огромное уважение к руководству, которое все это создает. Со своей стороны я сделаю все, чтобы стать полезным для региона, чтобы продолжить его развитие и стать не просто успешной частью России, но и помочь стране продвигать собственные интересы в мире", — сказал Кисляк.

По его словам, роль сенатора в Совфеде непростая и не менее ответственная, чем представительство страны за рубежом. "Ответственность перед людьми всегда чрезвычайно высока", — добавил кандидат в сенаторы.

Ранее сообщалось, что Волков представил список претендентов на пост сенатора, в который вошли Сергей Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев. Выборы главы Мордовии пройдут 10 сентября.

В пресс-службе главы Мордовии РИА Новости уточнили, что Сергей Кисляк прибыл в республику в понедельник, это его первый визит в регион. В этот день состоялась его встреча с Владимиром Волковым, а потом они осмотрели объекты, строящиеся в Саранске к ЧМ-2018. Также в программе визита, который продлится до среды, – посещение ряда промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств.