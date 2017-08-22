МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Более трети россиян слышали о недавно вышедшем на свободу политике Сергее Удальцове, свыше 60% из них не видят у оппозиционера политических перспектив, а половина затруднилась выразить отношение к его личности, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев были приговорены к 4,5 года лишения свободы. После освобождения Удальцов на пресс-конференции заявил, что левые силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2018 году. По его мнению, это должен быть новый человек, "свежее лицо". Также он заявил, что в ближайшее время сосредоточится на консолидации левых сил и намерен провести встречи с их руководством, в том числе с европейскими и американскими левыми.

Имя Удальцова, как показал опрос ВЦИОМ, не известно 61% россиян, 39% слышали о политике, в том числе 35% имеют только поверхностную информацию о нем. Уровень известности Удальцова в группе молодежи от 18 до 24 лет, согласно данным ВЦИОМ, составил 23%. Больше среднего по выборке имя политика известно среди сторонников КПРФ и непарламентских партий (по 49%), а также среди москвичей и петербуржцев (55%).

Большинство (67%) ранее слышавших об Удальцове участников опроса не видят для него политических перспектив, отмечается в материалах ВЦИОМ. Еще 13% высказали мнение, что он уже многого добился, но добиться большего ему вряд ли удастся, а 4% считают, что оппозиционер еще сможет достичь в политике определенных высот, сообщают социологи. Более половины (52%) респондентов из числа тех, кому известно имя Удальцова, затруднились выразить свое отношение к его персоне, более трети (37%) сказали, что относятся к нему скорее отрицательно, а 11% — скорее положительно.

"После четырёхлетней отсидки в тюрьме Сергей Удальцов возвращается в российскую политику с относительно невысоким рейтингом известности и поддержки. Однако играть он будет на оппозиционном поле, где яркие и самобытные политики в большом дефиците, а значит, Удальцов имеет шанс этот дефицит восполнить. На фоне растущего общественного запроса на перемены и снижающейся популярности КПРФ и лично Геннадия Зюганова Удальцов получает возможность выступить с лозунгом создания нового и потенциально сильного левого движения", — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 12-13 августа 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.