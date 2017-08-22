Президент Южной Кореи планирует посетить Россию в сентябре

ТОКИО, 22 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин планирует посетить Восточный экономический форум 6-7 сентября и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на пресс-релиз президентской администрации Южной Кореи.

"Президент Мун планирует провести корейско-российскую встречу на высшем уровне с российским президентом Владимиром Путиным в течение этого визита", — говорится в пресс-релизе.

Агентство отмечает, что форум носит экономический характер и может стать шансом для южнокорейских предпринимателей изучить новые бизнес-возможности в России.

"Предстоящая встреча станет важной возможностью для нового южнокорейского лидера обсудить региональные усилия по сдерживанию КНДР, которая развивает свою ядерную и ракетную программу", — приводит агентство сообщение президентского дворца.

В сообщении говорится также, что президент Мун 18 сентября вылетит в США, чтобы принять участие в открывающейся 19 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ноябрь намечена его поездка во Вьетнам, где он примет участие в саммите АТЭС 10-11 ноября.